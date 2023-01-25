Путин пообещал взять студентку МГУ на работу в свою администрацию
Студентка МГУ попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации президента.
Путин сегодня, 25 января, в День студенчества приехал в МГУ и пообщался со студентами.
Одна из девушек рассказала, что она из Краснодара и спросила Путина, сможет ли получить работу в администрации президента РФ по окончании учебы.
Глава государства ответил, что решение будет зависеть от того, насколько хорошо она окончит университет. Путин также сказал, что есть много направлений деятельности, направленной на то, чтобы «родину поддержать». Например, работа в МИДе, крупных компаниях, передает РИА Новости.
«Я обязательно дам на вас наводку в кадровую службу», - пообещал Путин в заключении.
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