Путин пообещал взять студентку МГУ на работу в свою администрацию

Студентка МГУ попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации президента.

Путин сегодня, 25 января, в День студенчества приехал в МГУ и пообщался со студентами.

Одна из девушек рассказала, что она из Краснодара и спросила Путина, сможет ли получить работу в администрации президента РФ по окончании учебы.