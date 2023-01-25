Путин пообещал взять студентку МГУ на работу в свою администрацию

Студентка МГУ попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации президента.

Путин сегодня, 25 января, в День студенчества приехал в МГУ и пообщался со студентами.

Одна из девушек рассказала, что она из Краснодара и спросила Путина, сможет ли получить работу в администрации президента РФ по окончании учебы.

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Глава государства ответил, что решение будет зависеть от того, насколько хорошо она окончит университет. Путин также сказал, что есть много направлений деятельности, направленной на то, чтобы «родину поддержать». Например, работа в МИДе, крупных компаниях, передает РИА Новости.

«Я обязательно дам на вас наводку в кадровую службу», - пообещал Путин в заключении.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:МГУСтудентыВладимир Путин
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