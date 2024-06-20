Путин пригласил высших руководителей Вьетнама посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству страны за тёплый и радушный приём. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus

В сообщении говорится, что российский лидер пригласил их посетить Россию в удобное время.

«Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение», - отметили в Кремле.

Ранее Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Ожидается, что кроме переговоров с руководством страны, российский лидер встретится с выпускниками советских и российских вузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВьетнамРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры