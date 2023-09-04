Путин пообещал школьнику помочь издать сборник его стихов
Российский лидер Владимир Путин во время «Разговора о важном» пообещал мальчику помочь с изданием сборника его стихов, сообщает «РЕН ТВ».
1 сентября президент пообщался со школьником после открытого урока. Во время «Разговора о важном» ребенок по имени Гриша из Нижнего Новгорода по просьбе главы государства прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Путин был впечатлен и после урока побеседовал со школьником.
Он поинтересовался, сколько стихов написал Григорий. Мальчик признался, что их много. В его планах издать сборник стихов.
«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?», – ответил российский президент.
Ранее Путин посоветовал учащимся заниматься любимым делом, чтобы достичь успеха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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