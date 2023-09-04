Путин пообещал школьнику помочь издать сборник его стихов

1 сентября президент пообщался со школьником после открытого урока. Во время «Разговора о важном» ребенок по имени Гриша из Нижнего Новгорода по просьбе главы государства прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине. Путин был впечатлен и после урока побеседовал со школьником.

Он поинтересовался, сколько стихов написал Григорий. Мальчик признался, что их много. В его планах издать сборник стихов.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?», – ответил российский президент.

Ранее Путин посоветовал учащимся заниматься любимым делом, чтобы достичь успеха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

