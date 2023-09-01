Путин заявил о непобедимости России

«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно», — сказал Путин.

Он отметил, что к такому выводу его подталкивает «только одна зарисовка из истории семьи». А таких семей, указал президент, подавляющее большинство.

Ранее Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте на Украине, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности, передает «Радиоточка НСН».

