Путин заявил о непобедимости России

Россия, как страна, является непобедимой. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

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«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно», — сказал Путин.

Он отметил, что к такому выводу его подталкивает «только одна зарисовка из истории семьи». А таких семей, указал президент, подавляющее большинство.

Ранее Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте на Украине, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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