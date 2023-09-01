Путин заявил о непобедимости России
Россия, как страна, является непобедимой. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».
«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно», — сказал Путин.
Он отметил, что к такому выводу его подталкивает «только одна зарисовка из истории семьи». А таких семей, указал президент, подавляющее большинство.
Ранее Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит в конфликте на Украине, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности, передает «Радиоточка НСН».
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