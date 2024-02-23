Путин пообещал проработать вопрос расчета суточных для водителей грузовиков

Один из участников мероприятия спросил президента, возможно ли увеличить суточные для водителей, так как они составляют 700 рублей в день. При этом обед для сотрудника обходится в 500 рублей. Путин подчеркнул, что эту шкалу следует поменять «в соответствии с особенностями работы».

Президент также назвал единый подход к выплате суточных и командировочных не совсем сбалансированным.

«В вашем случае, вы постоянно в командировках, а некоторые раз в год выезжают в командировки, это большая разница», — указал Путин.

Накануне глава государства проехал за рулем «КамАЗа» до одного из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью, напоминает RT. Пассажиром грузовика был вице-премьер Марат Хуснуллин.

