Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка»

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями предпринимательских кругов пообещал посетить ресторан «Вкусно - и точка».

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С приглашением выступил гендиректор сети Олег Пароев, который отметил, что глава государства сможет не только ознакомиться с разнообразным меню, но и оценить разработанные компанией технологические новации.

«Зайду как-нибудь с удовольствием», - ответил ему Путин.

Ранее Путин на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле пообещал сходить в ресторан «Теремок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинФастфудРесторан

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