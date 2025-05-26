Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка»

С приглашением выступил гендиректор сети Олег Пароев, который отметил, что глава государства сможет не только ознакомиться с разнообразным меню, но и оценить разработанные компанией технологические новации.

«Зайду как-нибудь с удовольствием», - ответил ему Путин.

Ранее Путин на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле пообещал сходить в ресторан «Теремок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

