Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка»
26 мая 202518:49
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями предпринимательских кругов пообещал посетить ресторан «Вкусно - и точка».
С приглашением выступил гендиректор сети Олег Пароев, который отметил, что глава государства сможет не только ознакомиться с разнообразным меню, но и оценить разработанные компанией технологические новации.
«Зайду как-нибудь с удовольствием», - ответил ему Путин.
Ранее Путин на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле пообещал сходить в ресторан «Теремок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru