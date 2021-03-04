Путин пообещал подумать над сроками проведения прямой линии с россиянами
Президент России Владимир Путин обещал подумать об изменении в 2021 году сроков проведения прямой линии с гражданами страны, сообщает ТАСС.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» один из волонтёров рассказал главе государства, что практически все поступившие обращения обработаны и попросил в 2021 году провести прямую линию пораньше.
«Я об этом подумаю», - ответил российский лидер.
Путин поблагодарил всех, кто помогает обрабатывать запросы для прямой линии, и заметил, что ответить на все нереально «даже при помощи помощников, сотрудников и сил правительства». Президент подчеркнул, что это становится возможным, когда в эту работу «включаются тысячи людей».
Прямая линия Путина с гражданами долгие годы проходила каждое лето, однако в 2020 году её отменили, сообщает «Свободная пресса». В Кремле отметили, что в условиях пандемии президент несколько раз обращался к населению, поэтому проводить мероприятие в его традиционном формате было бы излишним.
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