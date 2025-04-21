Путин пообещал поддержку жителям приграничных районов Курской области

Президент России Владимир Путин заявил о готовности федеральных властей оказывать всестороннюю поддержку жителям приграничных районов Курской области, которые сталкиваются с последствиями нестабильной обстановки.

Выступая на встрече с представителями муниципалитетов, глава государства отметил, что население этих территорий несет особенно тяжелое бремя в текущих условиях. По его словам, руководство страны будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения помощи и стабильности в регионе.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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