Путин пообещал поддержку жителям приграничных районов Курской области
Президент России Владимир Путин заявил о готовности федеральных властей оказывать всестороннюю поддержку жителям приграничных районов Курской области, которые сталкиваются с последствиями нестабильной обстановки.
Выступая на встрече с представителями муниципалитетов, глава государства отметил, что население этих территорий несет особенно тяжелое бремя в текущих условиях. По его словам, руководство страны будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения помощи и стабильности в регионе.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru