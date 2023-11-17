Путин пообещал поддержать законопроект о русском языке в публичном пространстве

Законопроект об ограничении использовании иностранных слов в публичном пространстве, в рекламе и СМИ пообещал поддержать президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает ТАСС.

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«Поддержим. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно», - сказал президент, отвечая на просьбу одного из разработчиков законопроекта Елены Ямпольской.

По словам главы комитета Госдумы по культуре, основной смысл нормативного акта – защитить русский язык от англицизмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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