Путин пообещал поддержать законопроект о русском языке в публичном пространстве

«Поддержим. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно», - сказал президент, отвечая на просьбу одного из разработчиков законопроекта Елены Ямпольской.

По словам главы комитета Госдумы по культуре, основной смысл нормативного акта – защитить русский язык от англицизмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

