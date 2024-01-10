Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье

Президент РФ Владимир Путин поддержал жителей Анадыря, предложивших освободить проживающие на Дальнем Востоке многодетные семьи от налога на жильё, сообщает ТАСС.

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Глава государства отметил, что попросит правительство и профильную комиссию Госсовета проработать данный вопрос.

«Безусловно, такая возможность есть... Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», - сказал он.

Ранее Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр с трансляции
ТЕГИ:Многодетные СемьиНалогиДальний ВостокВладимир Путин

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