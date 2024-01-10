Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье
10 января 202413:29
Президент РФ Владимир Путин поддержал жителей Анадыря, предложивших освободить проживающие на Дальнем Востоке многодетные семьи от налога на жильё, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что попросит правительство и профильную комиссию Госсовета проработать данный вопрос.
«Безусловно, такая возможность есть... Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», - сказал он.
Ранее Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru