Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье

Глава государства отметил, что попросит правительство и профильную комиссию Госсовета проработать данный вопрос.

«Безусловно, такая возможность есть... Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», - сказал он.

Ранее Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

