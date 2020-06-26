Путин пообещал наградить сгоревшую от рака волонтерку

Волонтеры проекта «Мы вместе» в ходе видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина попросили главу государства обратить внимание на историю ульяновской студентки.

В России волонтеров будут отмечать госнаградами

Девушка была одним из самых активных волонтеров проекта, однако внезапно скончалась от онкологического заболевания.

«Конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией. А уж те, кто отдали свою жизнь в ходе этой борьбы, само собой разумеется, обязательно», - сказал президент.

19-летняя студентка из Ульяновска Светлана Анурьева развозила продукты одиноким пожилым людям в разгар пандемии коронавируса. Однако в мае у нее обнаружили рак в терминальной стадии, вскоре она скончалась, пишут «Невские новости».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВолонтерыПутин
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