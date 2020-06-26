Путин пообещал наградить сгоревшую от рака волонтерку
Волонтеры проекта «Мы вместе» в ходе видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина попросили главу государства обратить внимание на историю ульяновской студентки.
Девушка была одним из самых активных волонтеров проекта, однако внезапно скончалась от онкологического заболевания.
«Конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией. А уж те, кто отдали свою жизнь в ходе этой борьбы, само собой разумеется, обязательно», - сказал президент.
19-летняя студентка из Ульяновска Светлана Анурьева развозила продукты одиноким пожилым людям в разгар пандемии коронавируса. Однако в мае у нее обнаружили рак в терминальной стадии, вскоре она скончалась, пишут «Невские новости».
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