Путин пообещал миллионы доз вакцины от коронавируса
В России будут миллионы доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
«Для производства вакцины от коронавинуса необходимо строить новые заводы и наращивать мощности. В следующем году у России будут миллионы доз вакцины», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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