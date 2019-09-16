Путин помиловал мать пятерых детей, осуждённую за сбыт наркотиков

Владимир Путин помиловал россиянку, осуждённую за сбыт наркотиков на шесть лет колонии общего режима. Как сообщается на официальном портале правовой информации, мать пятерых детей Наталья Сапоцкая, выйдет на свободу в феврале 2021 года. Таким образом, президент сократил срок её наказания до 3,5 лет лишения свободы.

Отметим, в тексте указа говорится, что решение принято главой государства, исходя из принципов гуманности.

Наталья Сапоцкая была осуждена на шесть лет тюрьмы за сбыт наркотиков, к которому её принуждал бывший муж. Женщина признала вину и пошла на содействие следствию.

