Путин: Покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин призвал власти регионов РФ оказать помощь Курской области

На встрече с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он указал, что соответствующее решение «принято, и необходимые ресурсы будут направлены».

«Надо будет оценить и другой ущерб... Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что атака на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:КомпенсацияВыплатыКурская ОбластьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры