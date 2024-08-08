Путин: Покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он указал, что соответствующее решение «принято, и необходимые ресурсы будут направлены».
«Надо будет оценить и другой ущерб... Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что атака на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru