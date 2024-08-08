Путин: Покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей

На встрече с врио губернатора региона Алексеем Смирновым он указал, что соответствующее решение «принято, и необходимые ресурсы будут направлены».

«Надо будет оценить и другой ущерб... Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что атака на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева, сообщает «Свободная пресса».