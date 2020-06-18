Путин показал секретное помещение в своем кабинете

Президент пригласил съемочную группу телеканала в комнату, однако предупредил, что он не готовил помещение к визиту, поэтому там нет ничего особенного. Путин рассказал, что комната предназначена для отдыха и приема пищи, а не для публичных мероприятий.

Как сообщают журналисты, интерьер "тайного" помещения выполнен в светлых тонах, там есть портрет императора Петра I, рабочий стол и рисунки, нарисованные детьми и подаренные ими президенту.