Драгоценное топливо

Исторический максимум биржевых цен на моторное топливо вновь обновлен на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена бензина Аи-95 достигла 57 тысяч 310 рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, когда был поставлен предыдущий абсолютный рекорд. Тонна Аи-92 за день подорожала на два процента – до 50 тысяч 720 рублей. Подорожало и дизельное топливо. С начала месяца цена тонны АИ-95 выросла почти на 10%, 92-го – еще больше.

Оптовые цены на бензин ставят абсолютные рекорды второй день подряд, как объясняют эксперты, в том числе участники рынка, благодаря стечению ряда факторов. Это и демпфирующий механизм, и временный запрет на импорт топлива, и снижение нормативов его продажи на бирже. Как отмечал еще накануне глава Независимого топливного союза Павел Баженов, стремительный рост цен на топливо в оптовом сегменте неизбежно вскоре отразится на рознице. Это уже происходит: по данным Московской топливной ассоциации, которые приводит РБК, на столичных заправках за последнюю неделю литр АИ-92 подорожал на 3 копейки, литр АИ-95 — на 18 копеек.

Предыдущий скачок цен на топливо, когда в ситуацию был даже вынужден вмешаться президент Владимир Путин, имел место в 2018 году. Тогда во время «Прямой линии» он предупредил нефтяные компании о возможности введения заградительных экспортных пошлин, и уже на следующий день крупнейшие производители пообещали нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. В ноябре того же года Владимир Путин снова велел оставить попытки извлечения сверхприбылей нефтяными компаниями на внутреннем рынке. «Когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», - заявил тогда президент. Курирующий переговоры с нефтяниками вице-премьер Дмитрий Козак заверял, что ситуация стабилизирована. Нефтяникам тогда было позволено повысить оптовые цены только на 1,7% в связи с увеличением ставки НДС и далее равными долями в пределах инфляции.

И… год 2020, июнь месяц. Биржевые цены на бензин второй день подряд ставят абсолютный рекорд. После голосования по поправкам в Конституцию анонсирована очередная прямая линия. Наверняка вновь пойдет речь и о ценах на бензин. Без этого остановить их рост вряд ли удастся.

