Путин едва сдержался от ругательства из-за долгой реставрации консерватории
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли пошутил, что «строители музыку не любят».
Он поинтересовался, когда будет завершена реконструкция консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Его заверили, что «долгострой» будет закончен в 2024 году.
«Это просто уже... Ну я не буду дальше говорить. Вы понимаете сами... Мне всё время говорят, строители не любят музыку. А я говорю, такого не может быть. Интеллигентные люди», - заключил глава государства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реставрация легендарного московского кинотеатра «Ударник» начнётся в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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