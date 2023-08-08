Путин едва сдержался от ругательства из-за долгой реставрации консерватории

Он поинтересовался, когда будет завершена реконструкция консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Его заверили, что «долгострой» будет закончен в 2024 году.

«Это просто уже... Ну я не буду дальше говорить. Вы понимаете сами... Мне всё время говорят, строители не любят музыку. А я говорю, такого не может быть. Интеллигентные люди», - заключил глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реставрация легендарного московского кинотеатра «Ударник» начнётся в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



