Путин похвалил морпехов и десантников за успехи на курском направлении

Президент России Владимир Путин выразил признание морским пехотинцам и десантным подразделениям Вооруженных сил за успешные действия на курском направлении. Он отметил их умелые и смелые действия в ходе борьбы с боевиками украинских сил.

Выступая 5 февраля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, Путин подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают добиваться значительных успехов в операции, вытесняя украинские войска с территории региона.

Потери ВСУ в Курской области составили более 57 655 военнослужащих

Президент отметил, что российские силы действуют не только профессионально, но и смело, добавив, что они «воюют круто, грамотно и дерзко».

Боевые действия на курском направлении продолжаются, при этом, по данным Минобороны, украинские войска несут значительные потери, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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