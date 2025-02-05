Путин похвалил морпехов и десантников за успехи на курском направлении

Президент России Владимир Путин выразил признание морским пехотинцам и десантным подразделениям Вооруженных сил за успешные действия на курском направлении. Он отметил их умелые и смелые действия в ходе борьбы с боевиками украинских сил.

Выступая 5 февраля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, Путин подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают добиваться значительных успехов в операции, вытесняя украинские войска с территории региона.