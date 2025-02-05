Путин похвалил морпехов и десантников за успехи на курском направлении
Президент России Владимир Путин выразил признание морским пехотинцам и десантным подразделениям Вооруженных сил за успешные действия на курском направлении. Он отметил их умелые и смелые действия в ходе борьбы с боевиками украинских сил.
Выступая 5 февраля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, Путин подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают добиваться значительных успехов в операции, вытесняя украинские войска с территории региона.
Президент отметил, что российские силы действуют не только профессионально, но и смело, добавив, что они «воюют круто, грамотно и дерзко».
Боевые действия на курском направлении продолжаются, при этом, по данным Минобороны, украинские войска несут значительные потери, передает «Радиоточка НСН».
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