Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым вопрос использования вакцины «Спутник V» в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
Также лидеры обсудили вопросы расширения сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений и взаимодействие в торгово-экономической сфере.
Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Казахстане в середине февраля. С 1 марта учителя и сотрудники правоохранительных органов получили право сделать прививку в столице – Нур-Султане. С 16 марта началась кампания по вакцинации осужденных по всей стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru