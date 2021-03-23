Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане

Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух торговых центрах Более миллиона электронных рецептов выписали московские врачи в 2021 году Электробусы помогли Москве сэкономить 413 млн рублей В Москве завершили первый этап модернизации Люберецких очистных сооружений