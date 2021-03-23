Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым вопрос использования вакцины «Спутник V» в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры обсудили вопросы расширения сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений и взаимодействие в торгово-экономической сфере.

Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Казахстане в середине февраля. С 1 марта учителя и сотрудники правоохранительных органов получили право сделать прививку в столице – Нур-Султане. С 16 марта началась кампания по вакцинации осужденных по всей стране.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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