Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Александрой Титаренко из Запорожской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Девочка стала участницей Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», мечту которой исполнил российский лидер. В частности, Александра, мечтавшая увидеть Деда Мороза, вместе с родителями побывала в Великом Устюге и встретилась с новогодним волшебником.
В ходе беседы президент поинтересовался о впечатлениях девочки от поездки и попросил её прислать огурцы в качестве новогоднего подарка.
«Маме с папой передавай привет. Пришлёшь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлёшь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?», — сказал глава государства.
Ранее Путин принял участие в акции «Ёлка желаний» и взял с ёлки три открытки с пожеланиями детей, сообщает RT.
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