Повестки вручаются, указа нет: Закончилась ли частичная мобилизация в России
Минобороны уверяет, что частичная мобилизация завершена, однако Путин еще не подписал соответствующий указ, а депутаты и вовсе собрались обсудить законопроект об уголовной ответственности для уклонистов.
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены. Об этом сообщил 31 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он отметил, что указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу. В свою очередь Генштаб РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
Конашенков подчеркнул, что дальнейшая работа военкоматов будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Кроме того, указал он, военкоматам предписано вернуться к работе в штатном режиме, а пункты сбора и все сооружения, которые были выделены для мероприятий по мобилизации, должны перейти на функционирование по своему назначению.
Между тем юристы и правозащитники по-прежнему отмечают, что для официального завершения объявленной президентом мобилизации нужен соответствующий указ, а заявления о ее окончании юридической силы не имеют. Однако президент РФ Владимир Путин уверяет, что «точка поставлена». Отвечая на вопрос о завершении мобилизации, Путин заявил, что «не задумывался» о необходимости указа.
«Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
Президент также уточнил, что в настоящее время почти 260 тысяч российских военнослужащих, призванных в армию по мобилизации, не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.
Тем временем некоторые российские депутаты и политики призвали не ждать указа Путина о завершении мобилизации. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что указа президента о завершении частичной мобилизации быть просто не может.
«Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», - сказал депутат и подчеркнул, что вновь формируемые части и соединения еще формируются, им поставляют технику и проводят боевое слаживание.
Так, в России стартовал призыв на срочную военную службу, при этом в этом году он начался на месяц позже, чем обычно. С 1 ноября по 31 декабря войска пополнят 120 тысяч призывников. В Минобороны объясняли, что сдвиг начала осеннего призыва связан с высокой загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Там также пообещали, что к участию в военной операции на Украине срочники привлекаться не будут.
А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и вовсе заявил об «определенной инерции» в работе военкоматов. Он указал, что даже после объявления о завершении частичной мобилизации россиянам могут продолжать вручать повестки.
«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, и конечно, таких происшествий быть не должно», — сказал Песков, комментируя сообщения, что граждане России до сих пор продолжают получать повестки.
Тем временем «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева сообщили, что депутаты Госдумы готовятся обсудить законопроект о поправках к УК РФ, предполагающих ужесточение наказания за уклонение от военной службы по мобилизации. Авторы документа предлагают ввести для уклонистов штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Им также могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Валиев уточнил, что речь не идет конкретно о частичной мобилизации. По его словам, в стране не было мобилизаций с 1941 года, поэтому многие законы не работали, а существующая статья за уклонение (328 УК РФ – ред. НСН) распространяется только на призыв впервые на срочную военную или альтернативную службу.
«Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве», — пояснил он.
Ранее, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, из общего числа 218 тысяч человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание, еще 82 тысячи находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тысяча — действует в составе боевых подразделений.
Однако юрист Павел Чиков отмечал, что мобилизация официально завершится только после выхода соответствующего указа главы государства, иначе Минобороны может направить в российские регионы новые мобилизационные предписания.
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