Повестки вручаются, указа нет: Закончилась ли частичная мобилизация в России

Он отметил, что указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу. В свою очередь Генштаб РФ поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Конашенков подчеркнул, что дальнейшая работа военкоматов будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Кроме того, указал он, военкоматам предписано вернуться к работе в штатном режиме, а пункты сбора и все сооружения, которые были выделены для мероприятий по мобилизации, должны перейти на функционирование по своему назначению.

Между тем юристы и правозащитники по-прежнему отмечают, что для официального завершения объявленной президентом мобилизации нужен соответствующий указ, а заявления о ее окончании юридической силы не имеют. Однако президент РФ Владимир Путин уверяет, что «точка поставлена». Отвечая на вопрос о завершении мобилизации, Путин заявил, что «не задумывался» о необходимости указа.