Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать школы и детские площадки

Согласно новым нормам, лица с непогашенными или неснятыми судимостями за преступления против половой неприкосновенности детей не имеют права посещать загороженные зоны детских образовательных, культурных, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-физкультурных учреждений.

Отмечается, что данный запрет также распространяется на посещение детских игровых и спортивных площадок.

Ранее сотрудники полиции задержали во Владивостоке педофила, попытавшегося изнасиловать третьеклассницу в лесу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

