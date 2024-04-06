Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать школы и детские площадки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей, доступ на территории зон, предназначенных для нахождения детей. Текст документа доступен на портале правовой информации.
Согласно новым нормам, лица с непогашенными или неснятыми судимостями за преступления против половой неприкосновенности детей не имеют права посещать загороженные зоны детских образовательных, культурных, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-физкультурных учреждений.
Отмечается, что данный запрет также распространяется на посещение детских игровых и спортивных площадок.
Ранее сотрудники полиции задержали во Владивостоке педофила, попытавшегося изнасиловать третьеклассницу в лесу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru