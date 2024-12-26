Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе займов

Вероятность введения в России ограничения «один кредит в одни руки» достаточно велика, заявила ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Инициатива направлена на снижение закредитованности населения. По данным ЦБ, в России насчитывается более 13 миллионов заемщиков с тремя и более кредитами.

Чтобы уменьшить закредитованность россиян, необходимо повысить ответственность для банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит, заявил ранее финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров «Радиоточке НСН».

