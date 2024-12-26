Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе займов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон обязывает в рекламе о предоставлении потребительского кредита призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора. Также предлагается указывать предупреждающую фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
Вероятность введения в России ограничения «один кредит в одни руки» достаточно велика, заявила ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Инициатива направлена на снижение закредитованности населения. По данным ЦБ, в России насчитывается более 13 миллионов заемщиков с тремя и более кредитами.
Чтобы уменьшить закредитованность россиян, необходимо повысить ответственность для банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит, заявил ранее финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор ноутбука
- Путин освободил местных чиновников от ответственности за невыполненные задачи
- В АТОР усомнились, что Таиланд станет дешевле для россиян после присоединения к БРИКС
- В Босфоре приостановили транзит судов из-за проблем на следовавшем в РФ танкере
- Главе проекта «Архангел» в Москве пытались вручить заминированную грамоту
- Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе займов
- В Госдуме заявили, что вводить штрафы за использование VPN не планируется
- Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом
- Певец Стас Пьеха заявил, что не позволит сыну стать звездой по блату
- Медведев: Более 40% детей мигрантов в школах плохо владеют русским языком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru