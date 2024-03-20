Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт о рекламе кредитов, в которой говорится о процентных ставках, но отсутствует информация о диапазоне значений полной стоимости займа.

В данном случае штраф для должностных составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1,6 млн рублей.

Что касается назойливых спам-звонков, то штраф за них увеличили до минимум 10 тысяч рублей. Максимум - 20 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

