Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и нарушения в рекламе займов
Депутаты Госдумы приняли закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки, а также рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт о рекламе кредитов, в которой говорится о процентных ставках, но отсутствует информация о диапазоне значений полной стоимости займа.
В данном случае штраф для должностных составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1,6 млн рублей.
Что касается назойливых спам-звонков, то штраф за них увеличили до минимум 10 тысяч рублей. Максимум - 20 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до млн рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru