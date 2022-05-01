Путин подписал закон, усиливший меры по информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Руководителям ведомств, регионов, государственных структур и предприятий указом надлежит формировать структурные подразделения по информационной безопасности. Кроме того, сотрудники ФСБ обеспечивается «беспрепятственный доступ» ко всем ресурсам перечисленных организаций.
Ранее стало известно, что в России создан защищенный по российским стандартам протокол передачи данных для мессенджеров, браузеров и других приложений с передачей данных через интернет.
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