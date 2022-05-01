Путин подписал закон, усиливший меры по информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

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Руководителям ведомств, регионов, государственных структур и предприятий указом надлежит формировать структурные подразделения по информационной безопасности. Кроме того, сотрудники ФСБ обеспечивается «беспрепятственный доступ» ко всем ресурсам перечисленных организаций.

Ранее стало известно, что в России создан защищенный по российским стандартам протокол передачи данных для мессенджеров, браузеров и других приложений с передачей данных через интернет.

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ФОТО: pixabay.com
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