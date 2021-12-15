Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции

Совет Федерации одобрил в среду закон о расширении полномочий полиции. Новый нормативный акт разрешает сотрудникам МВД проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории с целью задержания. Кроме того, стражам правопорядка по новому закону позволяется представляться тем, кого задерживают уже после прекращения ими противоправных действий. Полицейским дается право вскрывать автомобиль и проникать внутрь него в случае необходимости спасения жизни и обеспечения безопасности граждан, а также охраняя общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Кроме того, сотрудники МВД вправе вскрывать машину при угрозе теракта, для задержания подозрительных лиц, с целью пресечения преступления.

Как заявили в Совете Федерации, федеральный закон соответствует Конституции РФ, её положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.

