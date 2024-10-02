Путин подписал закон, по которому подсудимые смогут служить по контракту

Закон предполагает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может заключить не только человек с судимостью или отбывающий наказание, но и отдельная категория обвиняемых на этапе, когда прокурор отправляет уголовное дело для рассмотрения по существу. Также заключение контракта возможно, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Ранее с подобной инициативой выступили председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

В марте 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает прекращение уголовного преследования лиц, заключивших контракт с Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

