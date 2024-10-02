Путин подписал закон, по которому подсудимые смогут служить по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут освободить от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума разрешила подсудимым заключать контракт с Минобороны

Закон предполагает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может заключить не только человек с судимостью или отбывающий наказание, но и отдельная категория обвиняемых на этапе, когда прокурор отправляет уголовное дело для рассмотрения по существу. Также заключение контракта возможно, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Ранее с подобной инициативой выступили председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

В марте 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает прекращение уголовного преследования лиц, заключивших контракт с Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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