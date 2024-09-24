Госдума разрешила подсудимым заключать контракт с Минобороны

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, действие документа распространяется также на лиц, в отношении которых приговор ещё не вступил в силу, например, из-за его обжалования в вышестоящей инстанции.

«Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде», - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты приняли закон, освобождающий от ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны.

Ранее Александру Агееву, который получил пожизненный срок за нападение на дом Михаила Круга, отказали в отправке в зону спецоперации, сообщает RT.

