Госдума разрешила подсудимым заключать контракт с Минобороны
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подсудимым в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны РФ до вынесения им приговора.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, действие документа распространяется также на лиц, в отношении которых приговор ещё не вступил в силу, например, из-за его обжалования в вышестоящей инстанции.
«Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде», - говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты приняли закон, освобождающий от ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны.
Ранее Александру Агееву, который получил пожизненный срок за нападение на дом Михаила Круга, отказали в отправке в зону спецоперации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru