Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает государственный контроль за оборотом оружия, в частности, ужесточает требования при прохождении медицинского свидетельствования для оформления разрешения на владение. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, вводится список медицинских противопоказаний к владению оружием. Перечень заболеваний будет устанавливаться правительством РФ. Также нельзя будет приобрести, хранить и носить оружие лицам, которые не прошли специальное медосвидетельствование на наличие противопоказаний.

Путин согласился повысить до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия

При этом медкомиссию для получения разрешения смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации. Росгвардия получает доступ к результатам обследований и всегда сможет проверить подлинность справки.

Ранее полиция и Росгвардия провели операцию по задержанию 40-летнего жителя Липецка, стрелявшего из оружия в многоэтажном доме в микрорайоне "Университетский".

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗаконОружие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры