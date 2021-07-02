Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает государственный контроль за оборотом оружия, в частности, ужесточает требования при прохождении медицинского свидетельствования для оформления разрешения на владение. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, вводится список медицинских противопоказаний к владению оружием. Перечень заболеваний будет устанавливаться правительством РФ. Также нельзя будет приобрести, хранить и носить оружие лицам, которые не прошли специальное медосвидетельствование на наличие противопоказаний.