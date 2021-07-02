Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает государственный контроль за оборотом оружия, в частности, ужесточает требования при прохождении медицинского свидетельствования для оформления разрешения на владение. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно закону, вводится список медицинских противопоказаний к владению оружием. Перечень заболеваний будет устанавливаться правительством РФ. Также нельзя будет приобрести, хранить и носить оружие лицам, которые не прошли специальное медосвидетельствование на наличие противопоказаний.
При этом медкомиссию для получения разрешения смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации. Росгвардия получает доступ к результатам обследований и всегда сможет проверить подлинность справки.
Ранее полиция и Росгвардия провели операцию по задержанию 40-летнего жителя Липецка, стрелявшего из оружия в многоэтажном доме в микрорайоне "Университетский".
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