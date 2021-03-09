Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию

Закон предусматривает санкции в размере до 500 тысяч рублей за предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума в день тишины, за проведение агитации в запрещенных местах, за нарушение закона о выборах при изготовлении агитационных материалов, а также за размещение таких материалов на объектах без разрешения их собственника или владельца.

Так, за нарушение закона гражданам будет грозить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. С юридических лиц могут взыскать штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

