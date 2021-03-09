Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совфед РФ одобрил увеличение штрафов за агитацию в день тишины

Закон предусматривает санкции в размере до 500 тысяч рублей за предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума в день тишины, за проведение агитации в запрещенных местах, за нарушение закона о выборах при изготовлении агитационных материалов, а также за размещение таких материалов на объектах без разрешения их собственника или владельца.

Так, за нарушение закона гражданам будет грозить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. С юридических лиц могут взыскать штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ШтрафЗаконВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры