Совфед РФ одобрил увеличение штрафов за агитацию в день тишины

Совет Федерации России одобрил закон, который увеличивает штрафы за проведение предвыборной агитации в дни тишины, а также в запрещённых для этого местах, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В частности, за агитацию вне агитационного периода граждане заплатят штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, чиновники - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлица от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Размещение агитационных плакатов в запрещенных для этого местах, либо в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев предусматривает штраф в 20 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Таким же будет наказание за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением закона,

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в эпоху интернета и соцсетей день тишины потерял свой смысл, сообщает Ura.ru. По её словам, «надо обсуждать все плюсы и минусы дня тишины» в условиях многодневного голосования.

