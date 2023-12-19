Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Теперь школьники смогут использовать телефоны на уроках только в экстренных случаях. При этом школы сами решат, как детально запрет на смартфоны будет реализован на практике.

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Также закон предоставляет учителям «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры, сказал «Радиоточке НСН» заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он отметил, что в интернете «много гадостей», однако умные учителя показывают детям, как с пользой использовать гаджеты.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныШколыВладимир Путин

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