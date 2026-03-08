Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Изменения внесены в закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Ранее обязательная регистрация касалась осуждённых, отбывающих наказание, лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц по биоматериалу из следствия, а также родственников пропавших без вести.

Теперь в число обязанных входят военнослужащие по контракту в вооружённых силах РФ и войсках Росгвардии, добровольцы, участвующие в боевых действиях, сотрудники полиции со специальными званиями, работники органов внутренних дел, а также гражданские служащие, связанные с деятельностью ВС РФ и Росгвардии.

Закон определяет и порядок удаления геномной информации из баз данных - она будет храниться до достижения гражданином 100-летнего возраста, а в случае гибели - до установления личности. После увольнения со службы информация может быть уничтожена по письменному заявлению военнослужащего или сотрудника.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».