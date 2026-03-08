Путин подписал закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших по контракту в Вооружённых силах РФ и участвовавших в боевых действиях.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ, расширяя перечень оснований для отказа в экстрадиции. Теперь в него включён случай, когда запрос на выдачу касается иностранца, который проходит или проходил службу по контракту в ВС РФ, других воинских формированиях России и принимал участие в боевых действиях в их составе.

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
