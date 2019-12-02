Путин подписал закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, которые предоставляю детям право преимущественного приема в детский сад или школу, которые посещают их братья или сестры.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее в Госдуме указывали, что законопроект направлен на поддержку семей с детьми.
В частности, автор законопроекта, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что сложности с зачислением братьев и сестер в одну школу наблюдаются во многих регионах.
В результате родители испытают сложности из-за необходимости отвозить детей в разные учебные заведения.
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