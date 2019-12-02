Путин подписал закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, которые предоставляю детям право преимущественного приема в детский сад или школу, которые посещают их братья или сестры.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее в Госдуме указывали, что законопроект направлен на поддержку семей с детьми.

В частности, автор законопроекта, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что сложности с зачислением братьев и сестер в одну школу наблюдаются во многих регионах.

В результате родители испытают сложности из-за необходимости отвозить детей в разные учебные заведения.

