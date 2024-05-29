Путин подписал закон об немедленном освобождении тяжелобольных осужденных

Согласно прежним нормам, тяжелобольным осуждённым для освобождения требовалось дождаться истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны. Новые правила предусматривают немедленное исполнение постановления суда об освобождении.

Кроме того, ранее обратиться в суд по вопросу освобождения мог обратиться только сам тяжелобольной осуждённый. Теперь же представление об освобождении смогут вносить начальники учреждений или органов, исполняющих наказание.

Ранее Мариинский городской суд освободил гендиректора основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежду Судденок от наказания в виде лишения свободы из-за ухудшения здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

