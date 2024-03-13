Адвокат Шакро Молодого заявил, что того освободили из-за тяжелой болезни

Адвокат Тенгиз Папаскуа, защищавший Захария Калашова (Шакро Молодого), заявил, что тот никогда не выйдет из тюрьмы условно-досрочно. Так он прокомментировал сегодняшнее решение суда об освобождении Калашова по УДО. Папаскуа пояснил, что Калашов тяжело болен, и, возможно, выйдет из тюрьмы по этой причине.

«Он просто болеет. По условно-досрочному он не выйдет никогда», — сказал юрист «Газете.Ru».

Юрий Скуратов: Освобождение Никандрова носит демонстративный характер

Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял сегодня решение об условно-досрочном освобождении 70-летнего Захария Калашова. Заседание прошло в закрытом режиме. Точная дата, когда Калашов выйдет на свободу, не сообщается.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы одного из московских ресторанов. Произошло это в 2015 году, конфликт закончился перестрелкой.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ТюрьмаУДО

Горячие новости

Все новости

партнеры