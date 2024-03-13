Адвокат Шакро Молодого заявил, что того освободили из-за тяжелой болезни

Адвокат Тенгиз Папаскуа, защищавший Захария Калашова (Шакро Молодого), заявил, что тот никогда не выйдет из тюрьмы условно-досрочно. Так он прокомментировал сегодняшнее решение суда об освобождении Калашова по УДО. Папаскуа пояснил, что Калашов тяжело болен, и, возможно, выйдет из тюрьмы по этой причине.

«Он просто болеет. По условно-досрочному он не выйдет никогда», — сказал юрист «Газете.Ru».