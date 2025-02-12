Совфед одобрил индексацию военной пенсии на 9,5%

Члены Совета федерации проголосовали за одобрение закона об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%. Документ, принятый ранее Госдумой, внес кабинет министров.

Пенсионеры в марте получат выплату меньше, чем в феврале

Таким образом, военные пенсии будут проиндексированы на размер фактической официальной инфляции по итогам 2024 года, уточняет RT. До этого военные пенсии увеличили законом на 5,1%, после чего президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно добавить 4,4%, исходя из годового роста цен.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вдовы военных пенсионеров также будут получать увеличенную на 9,5% пенсию. Это ранее подтвердила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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