Совфед одобрил индексацию военной пенсии на 9,5%

Таким образом, военные пенсии будут проиндексированы на размер фактической официальной инфляции по итогам 2024 года, уточняет RT. До этого военные пенсии увеличили законом на 5,1%, после чего президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно добавить 4,4%, исходя из годового роста цен.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вдовы военных пенсионеров также будут получать увеличенную на 9,5% пенсию. Это ранее подтвердила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

