Совфед одобрил индексацию военной пенсии на 9,5%
Члены Совета федерации проголосовали за одобрение закона об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%. Документ, принятый ранее Госдумой, внес кабинет министров.
Таким образом, военные пенсии будут проиндексированы на размер фактической официальной инфляции по итогам 2024 года, уточняет RT. До этого военные пенсии увеличили законом на 5,1%, после чего президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно добавить 4,4%, исходя из годового роста цен.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вдовы военных пенсионеров также будут получать увеличенную на 9,5% пенсию. Это ранее подтвердила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
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