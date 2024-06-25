Голикова: Минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1,3 тысячи рублей
Среднее минимальное увеличение пенсий в России после индексации составит 1,3 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Зампред правительства подчеркнула, что у каждого россиянина индивидуальное пенсионное обеспечение, которое зависит от стажа.
«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой... базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее... минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сообщила Голикова.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 2025-го индексация пенсий в стране будет проходить два раза в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru