Голикова: Минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1,3 тысячи рублей

Зампред правительства подчеркнула, что у каждого россиянина индивидуальное пенсионное обеспечение, которое зависит от стажа.

«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой... базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее... минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сообщила Голикова.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 2025-го индексация пенсий в стране будет проходить два раза в год.

