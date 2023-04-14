Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Соответствующих документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает направление повесток молодым людям в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронном виде.
Также вводится запрет на выезд из страны для призывников до их визита в военкомат. Уклонистам, которые не пришли в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, запретят управлять автомобилем.
Электронные повестки могут начать рассылать еще до формирования единого реестра военнообязанных – то есть прямо сейчас, во время весеннего призыва, заявил «Фонтанке» глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, передает «Радиоточка НСН».
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