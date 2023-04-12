Песков: Закон об электронных повестках поможет упорядочить систему воинского учета в РФ
Закон об электронных повестках призван помочь привести в порядок систему воинского учета в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, над ним работало множество экспертов, он прошел все установленные законом процедуры принятия в Государственной Думе.
«Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше их переадресовать в Госдуму», - добавил глава пресс-службы Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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