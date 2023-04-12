Песков: Закон об электронных повестках поможет упорядочить систему воинского учета в РФ

«Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше их переадресовать в Госдуму», - добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».