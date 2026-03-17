Собянин: Готов правый обходной тоннель строящейся станции метро «Достоевская»

Правый обходной тоннель строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии московского метро завершен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, отметив, что это позволяет сохранить движение поездов на действующей линии во время строительства.

По его словам, такие тоннели дают возможность не закрывать участок метро на время работ. Ранее строители уже проложили левый обходной тоннель. Работы велись горным способом из-за близости к действующей инфраструктуре, а на отдельных участках применялся ручной труд и средства малой механизации, включая мини-роботов.