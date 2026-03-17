Собянин: Готов правый обходной тоннель строящейся станции метро «Достоевская»
Правый обходной тоннель строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии московского метро завершен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, отметив, что это позволяет сохранить движение поездов на действующей линии во время строительства.
По его словам, такие тоннели дают возможность не закрывать участок метро на время работ. Ранее строители уже проложили левый обходной тоннель. Работы велись горным способом из-за близости к действующей инфраструктуре, а на отдельных участках применялся ручной труд и средства малой механизации, включая мини-роботов.
Собянин подчеркнул, что строительство станции относится к числу самых сложных проектов столичного метро. Работы ведутся в центре города с плотной застройкой, при этом строители сталкиваются с высоким уровнем грунтовых вод и большим количеством подземных коммуникаций.
На данный момент общая готовность станции, включая горные выработки, составляет 44 %. «Достоевская» расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». Проект предусматривает два вестибюля: подземный — под улицей Дурова на пересечении с Делегатской и наземный — на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль соединят со станцией подземным переходом с траволаторами, передает «Радиоточка НСН».
