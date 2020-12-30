Путин подписал закон о запрете разглашать сведения о частной жизни полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее такая мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности.
Госдума приняла такой законопроект 22 декабря. В пояснительной записке авторы документа указали, что в Сети все чаще появляется информация о частной жизни сотрудников силовых структур, что может негативно отразиться на их службе, сообщает телеканал «360».
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