Путин подписал закон о запрете разглашать сведения о частной жизни полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ответных мерах против иностранной цензуры в Сети

Ранее такая мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности.

Госдума приняла такой законопроект 22 декабря. В пояснительной записке авторы документа указали, что в Сети все чаще появляется информация о частной жизни сотрудников силовых структур, что может негативно отразиться на их службе, сообщает телеканал «360».

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