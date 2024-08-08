Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Законопроект предполагает, что произведения не попадут под запрет, если информация о наркотиках оправдана жанром и художественным замыслом. При этом на них должна быть маркировка о вреде наркотиков и запрете их распространения.

Мера не затронет медицинские и научные издания, а также произведения, которые были впервые опубликованы до 1 августа 1990 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «Радиоточке НСН», что искусство отражает все, что происходит в жизни, в том числе курение или употребление наркотиков. Однако если в литературном произведении есть пропаганда наркотиков, их следовало бы запретить, поскольку маркировка не исправит ситуацию.

