Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников

Таким образом президент ратифицировал правки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) России. Согласно новому закону, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.

Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в спорные моменты бремя доказательств будет лежать на кредиторе. Он должен будет доказать, что должник использует питомца для получения дохода в цирке, питомнике или на массовых мероприятиях.

