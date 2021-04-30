Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Таким образом президент ратифицировал правки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) России. Согласно новому закону, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.

Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в спорные моменты бремя доказательств будет лежать на кредиторе. Он должен будет доказать, что должник использует питомца для получения дохода в цирке, питомнике или на массовых мероприятиях.

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ФОТО: Благотворительный фонд помощи бездомным животным "РЭЙ"
ТЕГИ:Долги РоссиянПутинДомашние Животные
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