Путин подписал закон о возможности продлении срока службы главы СК

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет ему право продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70 лет.

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Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, был инициирован главой государства и одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Поправки вносятся в закон «О Следственном комитете РФ».

Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла в Соединённых Штатах Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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