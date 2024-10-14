Путин подписал закон о возможности продлении срока службы главы СК

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, был инициирован главой государства и одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Поправки вносятся в закон «О Следственном комитете РФ».

Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла в Соединённых Штатах Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

