Путин подписал закон о возможности продлении срока службы главы СК
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет ему право продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70 лет.
Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, был инициирован главой государства и одобрен Госдумой и Советом Федерации.
Поправки вносятся в закон «О Следственном комитете РФ».
Председателем Следственного комитета РФ в настоящее время является Александр Бастрыкин. В августе 2024 года ему исполнился 71 год.
Ранее Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла в Соединённых Штатах Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru