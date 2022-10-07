Путин подписал закон о возмещении вреда, причинённого здоровью волонтёров

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о выплате добровольцам (волонтёрам) компенсаций, в случае вред их жизни или здоровью был причинён при осуществлении деятельности, связанной с ликвидацией ЧС и их последствий, оказания помощи пострадавшим, предоставлении медпомощи гражданам с опасными заболеваниями и поиском пропавших без вести лиц.

Размер компенсации, которая будет выплачиваться из федерального бюджета, будет устанавливать правительство РФ, при этом он не будет зависеть от других сумм, которые выплачиваются волонтеру. Отмечается, что выплата будет назначена только в случае, если сведения о волонтере, жизни и здоровью которого причинён вред, содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.

Ранее Путин подписал закон, который определяет правила предоставления кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации и членам их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».