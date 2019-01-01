Путин подписал закон о надежном интернете

В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению, а также утверждать порядок управления предстоит правительству России.

Уточняется, что информацию органов государственной власти и государственных предприятий будет дополнительно защищена шифрованием. Данные, которыми обмениваются между собой российские пользователи, будут защищены от утечки за рубеж. При этом внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, под действие закона не подпадают.

Закон вступит в ноябре этого года.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.

