МВД объявило в федеральный розыск иноагента Илью Яшина по уголовной статье
Иноагента и экс-депутата Илью Яшина, который в августе был освобожден из колонии в рамках обмена, объявили в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы данных МВД РФ.
«Яшин Илья Валерьевич. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе. По какой статье ведется розыск не сообщается.
Ранее его приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Яшин отбывал наказание в одной из колоний Смоленской области.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Яшина в августе, когда произошёл обмен заключенными между Россией и Западом. Тогда Россия передала 13 заключенных в Германию, включая журналиста Владимира Кара-Мурзу (также признан в РФ иностранным агентом), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru