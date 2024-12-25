МВД объявило в федеральный розыск иноагента Илью Яшина по уголовной статье

Иноагента и экс-депутата Илью Яшина, который в августе был освобожден из колонии в рамках обмена, объявили в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы данных МВД РФ.

«Яшин Илья Валерьевич. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе. По какой статье ведется розыск не сообщается.