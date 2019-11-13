Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин из села

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому живущие в сельской местности женщины получают право на сокращенный рабочий день. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно закону, длительность трудового дня сельчанок не должна быть выше 36 часов в неделю, что также не должно отображаться на уровне их заработка. Льгота до этого была прописана только в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1990 года, и до принятия Госдумой соответствующего законопроекта право на сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в селе, не было закреплено в федеральных правовых актах.

О том, что Совет Федерации одобрил закон о доп.гарантиях женщинам, которые работают в сельской местности, стало известно 6 ноября. Ранее в эфире НСН эксперты рассказали, какие меры могут спасти российскую деревню от вымирания.









